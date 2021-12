Na cama do quarto do serviço de Pneumologia do Hospital de São João, no Porto, o doente, que estava a receber oxigénio, terá decidido fumar, este domingo ao final da tarde. Mal acendeu o cigarro gerou-se uma explosão e, em poucos segundos, instalou-se o caos. O homem acabou por morrer e outras quatro pessoas, que estavam internadas no piso 9, sofreram queimaduras consideradas graves - duas delas chegaram a estar em paragem cardiorrespiratória, mas que acabou por ser revertida já no serviço de Urgência.