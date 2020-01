Cinco anos de prisão para homem que perseguiu radialista Joana Cruz

Foi condenado a cinco anos de prisão efetiva o homem que perseguiu e assediou a locutora de rádio Joana Cruz, avança o jornal Público. O tribunal confirmou os crimes de injúria, ameaça agravada, perseguição e difamação.Há cinco anos que Joana Cruz e a família viviam um autêntico pesadelo, com a perseguição constante e ameaças de Jorge Lopes, um técnico comercial, de 43 anos.Durante as alegações finais do processo, o Ministério Público pediu pena de prisão para o arguido, depois de terem ficado provadas as perseguições e centenas de emails e mensagens escritas pelo homem com obscenidades, fotos do órgão sexual e textos a ameaçar a integridade física de Joana Cruz, do companheiro desta, Alberto Silva, e da filha do músico.Os primeiros contactos aconteceram no início do namoro de Joana e Alberto, altura em que a radialista começou a receber mensagens ameaçadoras, que entretanto foram subindo de tom. "Está na hora de as pessoas pagarem pelas coisas que fizeram à minha vida (…) quero que fiquem a saber que vos odeio e que gostava que a vossa vida fosse curta e infeliz como a minha", escreveu o perseguidor numa das mensagens, prosseguindo com as ameaças dirigidas ao namorado de Joana. "Alberto, quando te vir em Lisboa vou-te partir essa cara toda!"; "vais levar por causa da Joana, seu monte de m****."Ao longo dos anos, o homem fez chamadas para o local de trabalho do companheiro de Joana, para o ‘sogro’ da locutora e até ameaçou abusar sexualmente da enteada de Joana, uma vez que sabia onde era a sua escola.Apesar de há dois anos ter sido aplicada uma medida de coação que impedia Jorge de se aproximar da radialista ou contactá-la, o homem continuou com as ameaças e aguardou em liberdade a leitura da sentença.