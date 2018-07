Homem morre após ser retirado do mar em praia de Espinho

Três dos outros quatro banhistas são menores.

Os cinco membros desta família, oriunda de Paredes, foram arrastados para uma zona perigosa deste mar no momento em que estavam a tomar banho, sendo arrastados. A praia não é vigiada.



O grupo era composto por mais um adulto, uma mulher de 40 anos e três menores, uma criança de dez e duas meninas de 14 e 16 anos, com sinais de hipotermia.



O corpo foi retirado e transportado pelas autoridades para o Instituto de Medicina Legal, para ser autopsiado. No local ainda se encontram os Bombeiros do concelho de Espinho e a Polícia Marítima.



O alerta foi dado às 11h20.







Um homem de 44 anos morreu esta manhã de domingo, na praia do Bairro dos Pescadores, em Espinho.Segundo o que oconseguiu apurar, o óbito foi declarado por volta das 12h05, no local, depois da equipa de socorro tentar reanimar o homem durante cerca de 30 minutos, uma vez que se encontrava em paragem cardirespiratória.