Cinco bombeiros assistidos no combate a incêndio em fábrica em Ermidas-Sado

Cinco bombeiros foram assistidos durante o combate ao incêndio que deflagrou, este sábado de manhã, numa fábrica de bacalhau congelado em Ermidas-Sado, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), e que continua ativo, confirmou a proteção civil.

Segundo disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, quatro bombeiros foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, "devido a má disposição".

"Houve ainda mais um bombeiro assistido no local, devido ao calor e exaustão", acrescentou.

O incêndio deflagrou no interior da fábrica de bacalhau congelado da empresa espanhola Maredeus, na Zona de Indústria Ligeira de Ermidas-Sado, no concelho de Santiago do Cacém, tendo o alerta sido registado às 9h04.