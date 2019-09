Cinco cágados regressam ao meio selvagem em Silves

Octave, Peregrino, Qitarah, Quenn e Quinn são os mais recentes habitantes da Mata Nacional da Herdade da Parra, localizada em Silves. Os cinco cágados foram esta quinta-feira de manhã devolvidos ao seu habitat natural pela equipa do Porto d’Abrigo do parque temático Zoomarine.Octave era o mais antigo hóspede do centro de reabilitação de animais marinhos, onde chegou em junho de 2017. Com o sentimento de missão cumprida Élio Vicente, diretor e biólogo marinho do centro de reabilitação, aconselha que estes animais não sejam comprados em lojas pois "são animais exóticos que não existem nos habitats naturais em Portugal".Caso sejam adquiridos, este responsável do Zoomarine refere que é essencial que "não sejam colocados nos habitats naturais diretamente" e sejam entregues a "um jardim zoológico ou um centro de reabilitação" onde serão acompanhados.Os cinco animais têm uma média de um quilo cada um. O mais pesado, Octave, pesa 1,370 gramas e o mais leve, Quinn, tem apenas 360 gramas. Os cágados foram resgatados em Albufeira, Algoz e Armação de Pera.A reabilitação de animais no Zoomarine começou em 1998, ainda antes da criação do Porto d’Abrigo. Os biólogos e veterinários já reabilitaram e devolveram à natureza cerca de 200 cágados. Todos os anos ocorre uma ou duas devoluções desta espécie de animais.