Cinco detidos por tráfico de droga em Lisboa com mais de mil doses de heroína

A PSP deteve cinco homens em flagrante delito na segunda-feira, em Lisboa, por serem suspeitos da prática do crime de tráfico de droga, tendo-lhes sido apreendidas 1.332 doses individuais de heroína, anunciou hoje aquela força policial.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) explica que as detenções ocorreram na sequência de uma operação de investigação criminal na antiga zona do Casal Ventoso.

Segundo o Cometlis, a operação policial tinha como objetivo "a identificação e a detenção em flagrante delito dos autores do tráfico [vendedores] de vários tipos de droga ao consumidor final".

"O modo de atuação deste grupo de indivíduos passava pela venda direta ao consumidor de cocaína e heroína na via pública, fazendo uso do interior de um prédio para ocultar as substâncias ilícitas de forma a evitar serem apanhados em flagrante delito pelas autoridades policiais", adianta a PSP.

As autoridades policiais ressalvam que a investigação estava a ser desenvolvida há alguns meses e justificou a emissão de oito mandados de busca e apreensão emitidos por um juiz.

De acordo com a PSP, os mandados judiciais foram cumpridos na tarde de terça-feira, tendo resultado na apreensão 264 doses individuais de cocaína, 18 doses individuais de haxixe e uma soqueira, além das mais de mil doses individuais de heroína.

Tendo já sido detidos pelo mesmo tipo de crime, os homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 50 anos, foram sujeitos a constituição de arguido e termo de identidade e residência, tendo três dos detidos ficado sujeitos à medida de coação de prisão preventiva, a mais gravosa.