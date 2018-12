Suspeitos têm entre 24 e 44 anos.

10:39

Cinco cidadãos estrangeiros foram detidos esta quinta-feira por tráfico de cocaína no Aeroporto Humberto Delgado, em duas ações distintas da Polícia Judiciária.

A detenção dos suspeitos, com idades compreendidas entre 24 e 44 anos, ocorreu no quadro do controlo que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco, tendo em vista a prevenção da introdução de produtos estupefacientes em território nacional através dos aeroportos internacionais.



Aos suspeitos foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva após o primeiro interrogatório judicial.



A Polícia Judiciária está a investigar o caso.