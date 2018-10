Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco feridos em despiste de carro na A2

Trânsito esteve condicionado enquanto os bombeiros assistiam as vítimas.

18:56

Cinco pessoas ficaram feridas na sequência de um despiste de automóvel na A2 junto a São Martinho, Alcácer do Sal.



O acidente terá ocorrido ao quilómetro 72 na A2, sentido Norte-Sul.



O alerta foi dado pelas 17h36 e no local estiveram 21 bombeiros, da corporação de Alcácer do Sal, apoiados por 11 viaturas.



O trânsito esteve condicionado enquanto os bombeiros assistiam as vítimas.