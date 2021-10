Cinco pessoas sofreram ferimentos, e duas delas continuavam esta quinta-feira internadas, na sequência de um incêndio num prédio em Povos, Vila Franca de Xira, na quarta-feira à tarde. Um conjunto de populares, com colchões, salvou a vida a um jovem que se pendurou da janela de um terceiro andar e saltou para escapar ao fumo.





As chamas terão tido início na cozinha de um apartamento, em circunstâncias por esclarecer e que levaram a PSP a acionar a Polícia Judiciária. O alerta foi pelas 15h50 e o fogo foi combatido por 26 operacionais dos bombeiros de Vila Franca de Xira, que resgataram as cinco vítimas. Uma mulher estará, de acordo com vizinhos, em coma induzido devido a queimaduras nas vias aéreas. Foram ainda salvos quatro cães.