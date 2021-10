Dois homens morrem durante queimada em Castanheira do Ribatejo

Dois homens morreram na terça-feira durante uma queimada em Castanheira do Ribatejo. Estavam a fazer a queima de vinhas velhas, para a qual tinham feito um pedido formal ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).Segundo a Polícia Judiciária (PJ), que está a investigar o caso, os dois homens ficaram encurralados pelas chamas devido a uma mudança no vento.Os bombeiros de Vila Franca de Xira e de Castanheira do Ribatejo foram acionados já depois das 17h00 de ontem. Foi só no rescaldo que descobriram os corpos dos homens de 76 e 60 anos.