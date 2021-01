Cinco jovens, com idades entre os 17 e os 21 anos, foram detidos no Parque das Nações, em Lisboa, depois de terem roubado bens alimentares no valor de 37 euros a um estafeta que entregava comida.A vítima apresentou queixa na esquadra e explicou o crime de que foi alvo. As autoridades desenvolveram ações de localização e conseguiram intercetar os suspeitos.Os jovens ficaram com apresentações quinzenais.