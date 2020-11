Cinco pessoas detidas por crimes de associação criminosa e exploração sexual

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira a detenção de cinco pessoas por lenocínio (exploração sexual) e associação criminosa, numa operação nas localidades de Peniche, Bombarral, Rio Maior, Aveiro e Lourinhã.

Segundo a PJ, os detidos são três mulheres e dois homens com idades entre os 25 e os 66 anos e foram esta sexta-feira conduzidos a tribunal para primeiro interrogatório judicial e consequente aplicação de medida de coação.

A investigação contou com a ação da Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária e a direção do inquérito esteve a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Lourinhã.

A operação deu seguimento a mandados de busca, domiciliária e não domiciliária, e a mandados de detenção emitidos contra os suspeitos nos crimes de exploração sexual e organização criminosa.