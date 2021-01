Cinco vacas morrem após colisão com carro em Cercal do Alentejo

A colisão com uma viatura ligeira de passageiros, provocou esta quinta-feira à noite a morte a cinco vacas, na Estrada Nacional 262, na zona de Silveira, freguesia de Cercal do Alentejo, concelho de Santiago do Cacém.

Segundo o CM apurou, a viatura automóvel circulava na via, quando embateu violentamente nos animais que se tinham soltado e estavam a circular na estrada, uma zona escura, sem qualquer iluminação.

Do embate resultou a morte dos cinco animais e o despiste da viatura que ficou bastante danificada.

O condutor, único ocupante, sofreu ferimentos ligeiros, mas recusou ser transportado ao hospital.

Outra viatura que circulava um pouco mais atrás sofreu vários danos provocados pelos restantes animais que estavam na via que liga Cercal do Alentejo a Alvalade.

O alerta foi dado às 19h45, e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Cercal do Alentejo, com 6 operacionais, apoiados por 2 viaturas.

Para facilitar a retirada dos animais, a via esteve cortada ao trânsito durante cerca de 30 minutos.

A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.