Circuito de caminhadas arranca em Alcoutim

Junção entre a descoberta de paisagens naturais e a atividade física no Algarve.

Por João Mira Godinho | 10:17

Com o nome, em inglês, de Algarve Walking Season (AWS), arrancou, este fim de semana, em Alcoutim, o circuito que junta três festivais de caminhadas que se realizam no Algarve.



O projeto, que conta com o apoio da região de Turismo do Algarve, procura promover o Interior como destino para o turismo do ambiente, aliando a descoberta das paisagens naturais à atividade física.



O Festival de Caminhadas de Alcoutim, que começou sexta-feira e este domingo chega ao fim, dividiu-se entre a vila algarvia e a vizinha localidade espanhola de Sanlúcar de Guadiana, do outro lado do rio.



O festival apresenta 17 caminhadas temáticas e cinco ateliês, numa organização do município de Alcoutim, com a colaboração do Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana.



Segue-se, entre 26 e 28 de abril, o Walking Festival Ameixial, no concelho de Loulé. Este evento, promovido pela cooperativa QRER e organizado pela Proactivetur e pelo projeto Estela, vai ter cerca de 30 caminhadas, que vão desde programas para famílias a roteiros temáticos.



De 1 a 3 de novembro, realiza- -se o Walk & Art Fest, em Barão de São João, Lagos. Cada dia deste evento inclui oito a dez caminhadas de curta ou longa distância dedicadas a diferentes tópicos, numa organização da cooperativa QRER.



"A marca AWS ainda é recente, este é o segundo ano mas, por aquilo que já nos apercebemos, os resultados são interessantes", explicou João Ministro da cooperativa QRER.



A colaboração entre os três festivais para a criação da AWS pode, no próximo ano, "vir a aumentar" e "ter também Monchique", promete João Ministro.