Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Clientes de bancos burlados com cartões

PSP tem registo de sete casos, mas muitas das vítimas ainda não apresentaram queixa.

Por Rui Pando Gomes | 08:25

Vários clientes de bancos foram burlados depois de terem sido vítimas de clonagem de cartões multibanco em caixas ATM instaladas no Algarve. Nos últimos dias já foram identificadas quase uma dezena de vítimas.



Quatro dos casos de clonagem já identificados, ao que o CM apurou, terão acontecido em agosto em máquinas ATM instaladas, em Lagos.



O grupo criminoso terá instalado aparelhos para fazer a leitura das bandas magnéticas dos cartões e microcâmaras para gravar os códigos secretos das vítimas.



As burlas começaram a ser detetadas no último fim de semana, quando os bancos detetaram movimentos suspeitos nas contas dos clientes. Há registo de levantamentos de 100 e 400 euros, em Portimão, Lagos e Zambujeira do Mar. Em alguns casos foram feitos dois levantamentos de 400 euros em dias consecutivos.



A PSP e a GNR estão a reunir as várias queixas apresentadas na região. Segundo o CM apurou, até ontem a PSP tinha registo de sete denúncias apresentadas em Lagos, sendo que há vítimas que ainda não tinham apresentado queixa.



Depois de reunidas todas as queixas, o Ministério Público deverá entregar a investigação do esquema criminoso à Polícia Judiciária.



PORMENORES

Clientes de vários bancos

As vítimas já identificadas, ao que o CM apurou, são clientes de vários bancos, nomeadamente BPI, Novo Banco, Millennium BCP e Crédito Agrícola.



Bancos assumem perdas

Algumas entidades bancárias vão assumir a responsabilidade pelas perdas dos clientes. Outras estão a pedir provas de que os cartões foram clonados.



Quatro crimes

Em causa estão os crimes de associação criminosa, contrafação de cartões de crédito ou débito, burla e falsidade informática.