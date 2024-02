Clube lamenta morte de ciclista em Aljustrel

Cláudio Afonso, de 35 anos, é a vítima mortal de um violento choque frontal entre um carro e várias bicicletas, na EN2 em Aljustrel, no passado sábado. Era sócio e atleta do Grupo Desportivo e Cultural da Sete, em Castro Verde, que lamentou a perda de um “amigo com tão grande coração”. Sabe o CM que Cláudio trabalhava ainda nas minas da Somincor. Os outros três ciclistas envolvidos na colisão, entre eles um sobrinho da vítima mortal com 18 anos, sofreram ferimentos ligeiros.





No carro seguia um casal de octogenários, que ficou encarcerado após a colisão.