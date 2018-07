Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Clube Naval de Portimão já elegeu novos órgãos sociais

Ato eleitoral tinha sido suspenso por alegadas irregularidades no dia 26 de maio.

Por Ana Palma | 08:56

Chegou ao fim, sábado, o conturbado processo eleitoral para os órgãos sociais do Clube Naval de Portimão (CNP), que tinha sido interrompido a 26 de maio por alegadas irregularidades - as quais, após a suspensão das eleições, se verificou não existirem. O ato eleitoral foi, assim, retomado, tendo decorrido entre as 14h00 e as 17h00 horas, sem qualquer incidente.



A lista B, encabeçada por João Rosa como presidente da Direção, venceu com 62% dos votos (1501) contra 905 da lista A, liderada por Miguel Farinha, que representava a continuidade.



A tomada de posse teve lugar de imediato. "Vamos tentar fazer o melhor possível para retribuir a confiança dos sócios", disse este domingo ao CM João Rosa, que se congratulou com a "vitória expressiva" e prometeu para breve " a revisão dos estatutos do CNP" que, defende, "estão desatualizados".



"Concretizar o projeto de alteração das infraestruturas do CNP, tanto na praia da Rocha como na Zona Ribeirinha da cidade, a criação de uma sala para sócios, a melhoria do apoio do operador da grua do cais do clube e dos passadiços, bem como a restruturação dos lugares de amarração dos barcos dos associados "são objetivos a curto prazo para a nova direção. O futuro passará "pela criação, no CNP, de uma Estação Náutica", no âmbito de um projeto desencadeado pela Fórum Oceano, uma associação para o desenvolvimento do ‘cluster’ do mar em Portugal, adiantou.



"E como temos falta de espaço, queremos também apostar no estacionamento vertical no nosso cais", disse ainda João Rosa, revelando que o CNP se vai candidatar "a um terreno na Docapesca para a colocação, em terra, de atrelados e de embarcações, em permanência, de longo prazo".