"Foram dias muito difíceis": João Loureiro chega a Portugal após polémica com avião de droga. Veja as imagens

João Loureiro chegou esta sexta-feira ao Aeroporto do Porto. O ex-presidente do Boavista estava no voo de São Paulo para Salvador, no Brasil, antes de ter sido apreendida uma grande quantidade de cocaína no avião privado.À chegada a Portugal, e em declarações aos jornalistas, Loureiro afirmou que se sentia bem, mas cansado, acrescentando que vai falar sobre o assunto "no momento certo". "Estou muito feliz por chegar à minha cidade", acrescentou. Ex-dirigente dos axadrezados admitiu, no entanto que "foram dias muito difíceis".