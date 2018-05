Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cocaína dissolvida em vinho tinto

Homem de 28 anos foi detido pela PJ no aeroporto de Lisboa.

08:27

Um homem de 28 anos foi detido pela PJ no aeroporto de Lisboa, quando chegava num voo vindo do Brasil e em escala para outro destino, com cocaína dissolvida num líquido contido em 4 garrafas de vinho tinto.



A detenção, feita por inspetores da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico, ocorreu na sexta-feira. Os investigadores levaram o suspeito para revista e desconfiaram do líquido que o mesmo transportava nas quatro garrafas, rotuladas como sendo vinho tinto.



Pedida análise ao Laboratório de Polícia Criminal, confirmou-se que as mesmas tinham cerca de 2 quilos de cocaína dissolvida em álcool etílico. O detido, nascido em África, ficou em prisão preventiva.