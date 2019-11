Cofre de Carlos Santos Silva guardava luvas de Sócrates

Falou do cofre e riu-se. Foi Carlos Santos Silva, o amigo de José Sócrates, quem fez de imediato a analogia com o seu melhor amigo. Sócrates tinha dois cofres - o da tia-avó e o do BPI - Carlos Santos Silva apenas um. Guardava dinheiro, mas no caso do empresário da Covilhã escondia os milhões porque eram luvas não declaradas. As revelações foram feitas esta quarta-feira, no Tribunal Central de Instrução Criminal, quando o amigo de José Sócrates explicou que comprou as salinas de Angola – mais tarde negociadas com a família Pinto de Sousa - com os milhões que tinham guardados.

A tese agora defendida é que 6,5 dos 23 milhões arrecadados na Suíça, e que o Ministério Público diz serem de Sócrates, foram lucros desse negócio, do qual nunca houve qualquer rasto da compra.

Disse Santos Silva que ao longo dos anos foi guardando metade do dinheiro que ganhava "debaixo da mesa", em luvas que não declarava. Disse ainda que era dinheiro que fugia ao controlo fiscal.

Este depoimento esta quarta-feira prestado ao juiz Ivo Rosa contraria o que já tinha sido dito no inquérito por Paulo Pinto de Sousa, primo de Sócrates. A testemunha assegurara que não houve negócio, Santos Silva nunca fora seu sócio nas salinas. Mais: garantiu ainda que nem sequer conhecia o amigo do primo.

Esta explicação, de que tinha havido um negócio com salinas em Angola, já tinha sido avançada em 2014 ao juiz Carlos Alexandre. Na altura, o empresário assegurou que a venda das salinas foi então o seu primeiro grande negócio que permitiu que enriquecesse e que começasse a sua fortuna.

José Paulo Pinto de Sousa, também arguido, disse depois que terá ganhado com o mesmo negócio qualquer coisa como nove milhões, dinheiro esse que acabou por ser usado por José Sócrates. Recorde-se que no mesmo negócio volta a surgir o Banco Espírito Santo. Foi o grupo que comprou os terrenos, claramente inflacionados. O objetivo era dar corpo a um gigantesco projeto imobiliário de 1,4 mil milhões de dólares, com vendas de imóveis de valores ainda superiores. O projeto nunca passou do papel e o prejuízo acabou por recair no banco de Ricardo Salgado.

Carlos Santos Silva disse que foi o primo de Sócrates quem lhe sugeriu, em 2006, que abrisse uma conta bancária na Suíça. O argumento foi que seria mais fácil transferir para Santos Silva o dinheiro que o empresário emprestara ao pai de José Paulo.As notícias sobre o caso Freeport e a sua associação a Sócrates e José Paulo terão dado origem a uma mudança de planos: a partir de fevereiro de 2008, segundo a acusação, José Paulo foi substituído por Santos Silva como testa de ferro de Sócrates.