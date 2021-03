Dois feridos, um deles grave, é o resuldao de uma aparatosa colisão que ocorreu às 11h15, em Carvoeiro, Viana do Castelo. A circulação na EN 308 está cortada e o trânsito está a ser desviado pela GNR para vias alternativas.

O acidente aconteceu no cruzamento da Zona Industrial de Carvoeiro, em circunstâncias ainda por apurar. As vítimas são um homem de 32 anos, que foi evacuado pelo INEM, para o Hospital de Braga, com ferimentos graves, e uma mulher com cerca de 50 anos, que sofreu ferimentos ligeiros.