Um motociclista ficou ferido numa colisão com uma viatura da PSP na tarde desta terça-feira, em Lisboa. O acidente ocorreu pelas 19h20, no cruzamento da Praça de Espanha com a avenida de Berna. Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, a vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi levada ao hospital apenas por precaução. No local estiveram os Sapadores de Lisboa.