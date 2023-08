PSP detém casal por tráfico de droga em Lisboa e apreende mais de 138 mil doses de haxixe

Um homem, de 40 anos, e uma mulher, de 25, foram detidos esta segunda-feira pela PSP na posse de 69 quilos de haxixe, em Lisboa.De acordo com um comunicado da PSP, uma recente investigação permitiu apurar que o casal "se preparava para regressar à sua zona habitacional na posse de dois fardos de produto estupefaciente". Os detidos eram responsáveis "pelo abastecimento de pontos de venda "bancas", instaladas no interior do Bairro da Cruz Vermelha, em Lisboa", refere ainda a PSP.Foram apreendidos 138 128 doses individuais de haxixe, 630 euros em notas do BCE e um carro.Os detidos vão ser presentes no Tribunal da Comarca de Lisboa, para aplicação das medidas de coação.