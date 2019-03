Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão com três carros faz três feridos em Leiria

Uma das vítimas ficou em estado grave.

28.02.19

Uma colisão com três carro fez esta quinta-feira à noite três feridos, um deles grave, em Leiria. Os outros dois feridos são um ligeiro e um terceiro que foi assistido no local.



O acidente, cujo o alerta foi dado às 20h12, aconteceu perto da Cruz de Areia junto ao Mcdonald's.



Estiveram no local INEM, Bombeiros de Leiria e PSP.