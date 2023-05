Um homem de 60 anos morreu, esta manhã, numa colisão entre um camião e um ligeiro de mercadorias, ao quilómetro 713 do IC1, na zona de Corte Pereiro em São Bartolomeu de Messines.O alerta foi dado às 10h26. Para além da vítima mortal, a colisão provocou ferimentos, considerados ligeiros, num outro homem.Ao local acorreram 23 operacionais, com 11 viaturas, dos Bombeiros Voluntários de Messines, INEM, GNR e Infraestruturas de Portugal.A circulação neste troço do IC1 encontra-se cortada.