Colisão em Cantanhede faz um morto e dois feridos

Choque entre dois veículos deixou as vítimas encarceradas.

12:09

A colisão de dois veículos que aconteceu pouco depois das 7h00 desta segunda-feira fez um morto e dois feridos, em Catanhede.



Segundo fonte do CDOS de Coimbra, o acidente aconteceu na EN 234, perto do hipermercado Intermarché.



Do acidente resultou uma vítima mortal e dois feridos que ficaram encarcerados nas viaturas. Um dos feridos ficou em estado grave e outro sofreu ferimentos ligeiros. Foram ambos encaminhados para os Hospitais da Universidade de Coimbra.



A EN234 chegou a estar cortada, mas a circulação foi retomada por volta das 11h30.



Estiveram no local meios dos bombeiros de Cantanhede e Mira, a SIV de Cantanhede, a VMER de Coimbra e elementos da GNR.