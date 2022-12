Colisão entre carro e viatura de transporte de doentes não urgentes faz três feridos em Anadia

Três homens sofreram ferimentos ligeiros, esta tarde de segunda-feira, na sequência de uma colisão que envolveu um carro e uma viatura de transporte de doentes não urgentes dos bombeiros de Castelo Branco, em Anadia.O alerta foi dado, cerca das 14h30, para os bombeiros de Aveiro Velhos, para um acidente rodoviário, na A1, sentido norte/sul, na zona de Anadia. Os bombeiros da Mealhada também foram acionados. Ao que tudo indica a queda de uma árvore estará na origem do acidente. Um camião, momentos antes, também colidiu com a árvore.A GNR foi acionada e investiga. As vítimas foram levadas para o hospital de Coimbra.