Um ferido ligeiro foi o resultado de uma colisão entre um carro e um autocarro escolar na Estrada Nacional 15, em Mouriz, Paredes.

O autocarro seguia com crianças no interior, mas nenhuma sofreu ferimentos. O único ferido é o condutor do veículo ligeiro.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Paredes e de Cête, bem como a equipa do INEM do Hospital de Penafiel.

A GNR registou a ocorrência.

O alerta foi dado às 13h40.