Colisão entre carro e camião faz dois feridos em Vila do Conde

Um casal (de 55 e 45 anos) ficou ferido, esta terça-feira de manhã, na sequência de uma colisão entre um carro e um camião na Estrada Nacional 104, em Macieira da Maia, Vila do Conde.

Uma das vítimas estava encarcerada. Foram socorridas no local e consideradas feridos ligeiros.

No socorro estiveram 10 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, apoiados por três viaturas, bem a equipa da VMER de Vila Nova de Famalicão.



As vítimas foram transportadas para o Hospital da Póvoa de Varzim, em observação.

O alerta foi dado às 10h15.