Colisão entre carro e camião faz uma vítima mortal e um ferido grave em Águeda

Um homem, com cerca de 30 anos, sofreu ferimentos graves, esta noite de quarta-feira, na sequência de uma colisão entre o carro, em que seguia, e um camião, em Águeda. No mesmo acidente, o condutor do camião sofreu ferimentos ligeiros. Um homem, que estava desaparecido, foi encontrado já cadáver, nos destroços.



O alerta foi dado, cerca das 22h00, para os bombeiros de Águeda, para um acidente rodoviário, no IC2, no lugar do Lameiro, em Macinhata do Vouga. Os bombeiros de Albergaria-a-Velha também foram acionados. A Cruz Vermelha e a GNR de Águeda foram mobilizados para o local.

