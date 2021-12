Um mulher sofreu ferimentos graves, esta tarde de segunda-feira, na sequência de um despiste em Gaia. O condutor do carro sofreu ferimentos ligeiros.O alerta foi dado, cerca da 14h00, para um acidente rodoviário na A29, sentido sul/norte, na zona de S. Félix da.Marinha. A29 reaberta mas condicionada a uma via.Os bombeiros do Concelho de Espinho, Aguda, Carvalhos, Sapadores de Gaia e GNR estão no local.