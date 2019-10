Um homem ficou ferido esta sexta-feira numa colisão entre uma mota e um carro no IC19, na zona da Venteira, Amadora.Segundo fonte oficial dos Bombeiros de Queluz, mobilizados para a ocorrência, a vítima ficou com ferimentos ligeiros e teve de ser transportada para o Hospital Amadora-Sintra.O ferido trata-se do condutor do motociclo.O alerta foi dado às 10h39. Foram mobilizados para o local 10 operacionais, apoiados por três viaturas.