Uma colisão entre um carro e uma mota, esta manhã de sexta-feira, no IC19, no sentido Sintra-Lisboa, provocou um ferido ligeiro. O acidente aconteceu junto ao Estado Maior da Força Aérea. O alerta foi dado às 8h20.Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários da Amadora. As operações de socorro mobilizaram 11 operacionais e quatro viaturas.