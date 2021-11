Uma colisão entre dois veículos ligeiros e um pesado de mercadorias no IC19 provocou dois feridos ligeiros.



Ocorreu no sentido Sintra-Lisboa, junto à saída para o Hospital Amadora-Sintra e está a provocar congestionamentos no trânsito.





No local estão os Bombeiros Voluntários da Amadora e o INEM.O alerta foi às 15h58m.