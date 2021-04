Despiste e capotamento de carrinha no IC19 em Agualva-Cacém corta circulação no sentido Sintra-Lisboa

O Itinerário Complementar (IC) 19 esteve cortado ao trânsito entre o Cacém, concelho de Sintra, e Lisboa devido ao despiste de uma carrinha.Um homem de 20 anos foi desencarcerado de uma carrinha ligeira de mercadorias que se despistou e capotou esta sexta-feira no IC 19, no Cacém, no sentido Sintra - Lisboa. A vítima ficou com ferimentos ligeiros e foi levada para o hospital Amadora-Sintra.O IC 19 encontrava-se cortado no local para manobras de desencarceramento do condutor do veículo ligeiro de mercadorias.Para o local foram enviados os Bombeiros do Cacém, o INEM e a PSP, num total de 10 operacionais apoiados por quatro veículos.O alerta foi dado pelas 20h12.