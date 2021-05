O trânsito ficou esta sexta-feira condicionado no IC19 em Queluz, após uma colisão entre dois carros.Uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital Amadora-Sintra.Três faixas de rodagem ficaram cortadas: duas no sentido Lisboa - Sintra e outra no sentido contrário.Para o local foram mobilizados os bombeiros de Queluz.O alerta foi dado pelas 14h21.