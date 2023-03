A colisão entre um carro e uma mota provocou um ferido ligeiro ao início da tarde deste domingo em Palmela. O alerta foi dado cerca das 12h00.Um motociclista com cerca de 50 anos, a vítima, foi assistido no local e levado para o Hospital de Setúbal.No local estiveram 13 operacionais apoiados por cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Palmela, a GNR e a VMER do Barreiro.