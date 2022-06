Uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo, originou uma vítima mortal na localidade de Pinhel, Malta, no distrito da Guarda.



O óbito foi declarado já no Hospital Sousa Martins, tendo sido transportada para o local pelo helicóptero do INEM, dado os ferimentos graves que apresentava.





O alerta foi dado pelas 22h04 desta quinta-feira e no local estiveram militares da GNR de Pinhel.Colisão entre carro e mota provoca um morto