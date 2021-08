Tiago Lourenço, de 19 anos, seguia no lugar do pendura. Ao volante ia o amigo, Diogo Cortes, de 22 anos. Pouco passava das 09h30 quando a tragédia ocorreu. A viatura na qual seguiam os dois jovens entrou em despiste e capotou na EN263, perto de Messejana, no concelho de Aljustrel, e Tiago não resistiu aos graves ferimentos.