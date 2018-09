Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão entre carro e motociclo faz dois feridos leves na Amadora

17:58

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo fez esta tarde dois feridos leves em Encosta do Sol, na Amadora.



O alerta foi dado às 17h14 e no local estiveram os bombeiros da Amadora com 10 operacionais e três veículos.