Colisão entre dois carros causa ferimentos graves num antigo bombeiro em Aveiro

Um antigo operacional dos bombeiros de Aveiro Velhos sofreu ferimentos graves, este final de tarde de domingo, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Aveiro.O alerta foi dado cerca das 18h00, para os bombeiros de Aveiro Novos, relativo a um acidente rodoviário na rua do Vero, em Esgueira. O carro, depois da colisão, ficou capotado. Foi necessário acionar uma equipa de desencarcermento dos bombeiros de Aveiro Novos para retirar o colega dos destroços.A vítima foi levada pelos bombeiros de Aveiro Novos para o hospital de Aveiro. A PSP local foi acionada e investiga as causas do acidente.