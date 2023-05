Duas pessoas ficaram feridas, esta manhã de segunda-feira, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Ovar. As vítima foram assistidas no local e não foi necessário serem transportadas para uma unidade hospitalar.O alerta foi dado, por volta das 11h00, para os bombeiros de Esmoriz, para um acidente rodoviário, na rua das Saibreiras, em Maceda, Esmoriz.A GNR de Esmoriz foi acionada e investiga a causas do acidente.