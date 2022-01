Colisão entre dois carros faz dois feridos em Santa Maria da Feira

Homem e mulher, com cerca de 20 anos, ficaram feridos, esta noite de sábado, em Santa Maria da Feira, na sequência de uma colisão entre dois carros.As duas vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Lourosa, para o hospital de Santa Maria da Feira.No mesmo acidente, um homem e mulher, com cerca de 60 anos, também ficaram feridos, mas não houve necessidade de serem hospitalizadas.O alerta foi dado, cerca das 20h00, para um acidente rodoviário. Na rua de Azevedo, em S. Paio de Oleiros.A GNR investiga as causas do acidente.