Cinco feridos em colisão entre três carros em Penafiel

Uma mulher, de 68 anos, sofreu ferimentos de média gravidade, esta noite de sábado, na sequência de uma colisão entre três viaturas, em Penafiel. No mesmo acidente, uma menina e a mãe, de 9 e 40 anos, e dois homens, de 21 e 69 anos, também ficaram feridos.O alerta foi dado, cerca das 21h00, para os bombeiros de Paço de Sousa, para um acidente rodoviário, no cruzamento de Carvalheiro, em Galegos. Duas das vítimas foram levadas, pelos bombeiros de paços de Sousa, para o hospital de Penafiel. Os outros três feridos foram assistidos no local mas não houve necessidade de serem hospitalizados.Além dos bombeiros de Paço de Sousa, estiveram no local uma equipa da viatura médica d e emergência e reanimação do Hospital de S. João, no Porto, e uma ambulância de suporte imediato de vida de Valongo.A GNR de Penafiel investiga as causas do acidente. Estiveram no local 18 operacionais dos bombeiros de Paço de Sousa, apoiados por seis viaturas.