Uma colisão rodoviária entre dois carros, esta manhã de quinta-feira, provocou 3 feridos ligeiros, no IC33, em Santiago do Cacém.Os feridos vão ser transportados para o Hospital do Litoral Alentejano.No local estão 13 operacionais apoiados por 7 viaturas incluindo os Bombeiros de Santiago do Cacém, os Bombeiros de Santo André e a GNR.O alerta para o acidente foi dado às 09h15.