Quatro mulheres, dos 35 aos 57 anos, sofreram ferimentos ligeiros, esta tarde de quarta-feira, numa colisão entre dois carros, em Santa Maria da Feira.O alerta foi dado, cerca das 13h30, para os bombeiros de Lourosa, para um acidente rodoviário, na rua do Valado, em São Paio de Oleiros.A GNR foi acionada e investiga as causas do acidente.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Lourosa, para o hospital de Santa Maria da Feira.