Uma colisão entre dois carros na rua Alexandre Herculano, na Maia, provocou, esta sexta-feira de manhã, três feridos ligeiros, entre eles uma criança.As vítimas foram assistidas no local e levadas para o Hospital de São João, no Porto.No socorro estiveram os Bombeiros de Moreira da Maia e a Cruz Vermelha da Maia.A PSP esteve no local e registou a ocorrência.O alerta foi dado às 09h07.