Colisão entre carro e camião provoca dois feridos na Maia

Uma colisão entre um carro e um camião de mercadorias na rua Manuel Faro Sarmento, na Maia, provocou dois feridos leves.



As vítimas, um homem e uma mulher com cerca de 30 anos, seguiam no carro e ficaram encarceradas.





O alerta para a ocorrência foi dado às 14h29 e os Bombeiros de Moreira da Maia, com o apoio da Cruz Vermelha da Maia, o INEM de Leça do Balio e os Bombeiros de Pedrouços, foram encaminhados para o local.

Após a realização de manobras de desencarceramento, o homem e mulher feridos no aparatoso acidente foram transportados para o Hospital de São João, no Porto.

A via esteve cortada durante cerca de uma hora, mas a circulação já foi retomada.

A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.