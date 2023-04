Colisão entre dois carros faz um ferido grave em Barcelos

Uma colisão entre dois carros fez um ferido grave, com 27 anos, e um ferido leve, com 24 anos, esta quarta-feira, em Tamel S. Veríssimo, Barcelos. A vítima que ficou com ferimentos graves teve que ser desencarcerada e foi transportada para o hospital de Braga.O acidente aconteceu às 08h20, quando um carro entrou em despiste e bateu de frente com uma carrinha de tintas que seguia em sentido contrário. O socorro foi prestado pelos bombeiros de Barcelos que mobilizaram para o local oito elementos, apoiados por três viaturas. A PSP registou a ocorrência e investiga.