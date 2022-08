Pelo menos 20 pessoas morreram nas estradas portuguesas desde o início do mês de agosto. Um número que deverá subir uma vez que só estão contabilizados as vítimas no local do acidente ou a caminho do hospital. Os óbitos após esse momento não entram na estatística. E de fora estão também os cinco emigrantes portugueses que perderam a vida nas viagens a caminho de Portugal, alguns a poucos quilómetros da fronteira, ou no regresso aos países de origem.









